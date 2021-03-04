Орловский суд отказался списать долг покойника

Иск о прекращении исполнительного производства подавал пристав.

Верховский районный суд рассмотрел заявление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отделения по особым исполнительным производствам. Истец просил о прекращении исполнительного производства в отношении должника в связи с его смертью.

Как пояснили в пресс-службе райсуда, история тянется с 2012 года. Тогда, в феврале, тот же районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя и признал его виновным по части 2 статьи 111 УК РФ. Иными словами, подсудимый едва не убил потерпевшего, за что и получил срок.

Кроме того, в том же 2012 году тем же приговором осужденного обязали выплатить в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Примерно через месяц после вынесения вердикта было возбуждено исполнительное производство о взыскании этой суммы, которое до сих пор не окончено.

В своем заявлении пристав указал, что должник уже умер. В связи с этим он просил суд закрыть исполнительное производство. Однако в удовлетворении этих требований было отказано. В суде пояснили, что обязанность по выплате денежной компенсации морального вреда была установлена при жизни должника.

Она носит имущественный характер и является денежным обязательством должника, которое не связано с его личностью. Поэтому требования по выплате компенсации подлежат переходу в порядке правопреемства. Иными словами, погасить долг ныне покойного человека должны его наследники — в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

ИА «Орелград»