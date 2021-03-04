Парень попал в реанимацию после жуткого ДТП с фурой

Его «Мицубиси» протаранила встречная фура

19-летний парень попал в реанимацию после жуткого столкновения с фурой в Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел 3 марта в 19.40 на трассе М-2. Молодой человек на «Мицубиси Кольт» ехал со стороны Курска к Москве. На 393 км в легковушку врезалась «Скания», которая ранее выехала на встречную полосу.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» получил телесные повреждения, госпитализирован (реанимация)», — указано в сводке. Водитель фуры не пострадал.

ИА «Орелград»