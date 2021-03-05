Антитела к коронавирусу нашли у 20 тысяч орловцев

В целом медики протестировали 73 тысячи человек

Антитела к коронавирусу выработались как минимум у 20 тысяч жителей Орловской области. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба.

В целом медики взяли пробы у 73 тысяч человек. Доля людей, у которых нашли антитела, составляет 27,3%.

Также Румянцев отчитался о ПЦР-тестировании, с помощью которого выявляют вирус в организме человека. С начала пандемии орловские медики провели 488 тысяч исследований. Половина из них (234,5 тысячи) пришлась на лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области. За последние две недели в среднем проводится 1295 ПЦР-исследований в сутки.

ИА «Орелград»