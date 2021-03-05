Орловский суд заблокировал криминальный паблик

5.3.2021 | 10:59 Новости, Общество

Его нашли прокуроры во время изучения интернета

Суд в Орле вынес решение о блокировке паблика с информацией о запрещённом в РФ движении АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»). Об этом сообщила прокуратура Орловской области, которая нашла сообщество и потребовала ограничить к нему доступ.

В ведомстве пояснили, что опирались на решение Верховного суда. В августе 2020 года он признал движение АУЕ экстремистским и запретил его пропаганду на территории РФ.

«В целях ограничения доступа к указанному информационному ресурсу прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании размещенной на нем информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокировании свободного доступа к нему. Суд удовлетворил требования прокуратуры, решение суда обращено к незамедлительному исполнению», — заявили в прокуратуре.

ИА «Орелград»

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