Стало известно, как орловская КСП борется с коррупцией

Аудиторы помогают правоохранителям выявлять злоумышленников.

Как уже рассказывал «Орелград», скандальную ситуацию с неожиданной заменой главы КСП Ивана Левина на более удобного губернатору кандидата заметили на федеральном уровне. Многие считают, что с уходом Левина с этого поста борьба с коррупцией в Орловской области заметно осложнится. Ведь КСП при Левине всегда была главным помощником правоохранителей. Аудиторы выявили массу неприглядных фактов, по сути заканчивавшихся хищением бюджетных средств.

На фоне набирающего силу скандала незамеченным остался доклад Ивана Левина о работе КСП в сфере противодействия коррупции в рамках аудита реализации национальных проектов. Мы заполним его и процитируем основные тезисы этого шестистраничного документа. КСП осуществляет внешний государственный финансовый контроль за реализацией нацпроектов в Орловской области уже второй год.

Для повышения оперативности доступа к необходимой информации все сотрудники КСП, задействованные в данной работе, подключены к соответствующей подсистеме портала «Электронный бюджет». На основании рекомендаций губернатора и поручений Орловского облсовета было проведено 11 экспертно-аналитических мероприятий по реализации нацпроектов 2019 года и на стадии завершения находятся еще 12 мероприятий по реализации нацпроектов 2020 года.

Также было проведено 10 тематических контрольных мероприятий. Объектами проверок являлось 21 учреждение. Общий объем проверенных средств превысил 2 миллиарда рублей. Несмотря на высокий уровень достижения целевых индикаторов при реализации нацпроектов, были установлены нарушения бюджетного и гражданского законодательства. Например, всплыли факты приемки некачественно выполненных работ, нарушения в сфере государственных закупок, в том числе процедурные.

Так, выявлены случаи приемки работ стоимостью 6,2 миллиона рублей, не отвечающих в полном объеме требованиям утвержденных строительных норм и правил, то есть не качественно и не в полном объеме выполненные. Замечания были высказаны при проверке нацпроектов «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Также выявлены нарушения поставщиками и подрядчиками сроков исполнения обязательств по контрактам.

При этом «заказчиками не была проведена своевременная претензионной работы по данным обстоятельствам». Такие нарушения были вскрыты, например, при проверке МКУ «УКС г. Орла», выступавшего заказчиком в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Только в этом конкретном случае потери бюджета города Орла из-за неприменения штрафных санкций к подрядчикам составили 2,4 миллиона рублей.

Также были отмечены нарушения при обосновании начальных (максимальных) цен контрактов. Аудиторы выяснили, что по отдельным позициям товары приобретались по завышенным ценам относительно рыночных. Например, в рамках нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение» завышение закупочных цен на отдельные товары варьировалось от 7 процентов и выше.

Отмечен значительный процент закупок у единственного поставщика в результате признания аукционов несостоявшимися, так как была подана единственная заявка. Кстати, 99 процентов таких закупок пришлось на нацпроект «Здравоохранение». Отчасти, конечно, это можно объяснить необходимостью срочной закупки медицинских товаров в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Факты осуществления закупок у единственного поставщика без проведения конкурентных способов закупки, а также признаки укрупнения лотов, которые могли повлечь за собой ограничение конкуренции, установлены и при проверках реализации других национальных проектов, что не в полной мере обеспечивает принцип эффективности осуществления закупок», — считают в КСП.

Как раз сейчас подходит к завершению экспертно-аналитическое мероприятие по данному направлению. Отметим, что эту проверку аудиторы проводят совместно с правоохранительными органами. В целом в адрес руководителей проверенных объектов было внесено 16 представлений. Ряд материалов направлен на доследственную проверку. Органами по контролю в сфере закупок по результатам рассмотрения материалов КСП было возбуждено 6 административных дел.

Руководство региона прекрасно знает об этом — за 2019 и 2020 годы в адрес высших должностных лиц региона КСП направила более 20 материалов о результатах проведенных ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, и это только по вопросам реализации национальных проектов.

ИА «Орелград»