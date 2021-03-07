Шокеры и травматы пытались пронести в орловские суды

Запрещенные и опасные предметы не дали пронести приставы.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, одним приоритетным направлением деятельности этого ведомства является обеспечение установленного порядка деятельности судов. На прошедшей ведомственной коллегии были озвучены итоги работы приставов по данному направлению.

Сообщается, что в 2020 году при осуществлении пропускного режима в здания судов, включая мировые, приставами было выявлено 118 единиц газового и травматического оружия, пять единиц огнестрельного оружия, восемь единиц боеприпасов, 14 электрошоковых устройств, а также 953 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Кроме того, судебные приставы по ОУПДС выявили 89 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

«Благодаря грамотным действиям судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в 2020 году не допущено ни одного чрезвычайного происшествия в судах, — отметил главный судебный пристав региона Михаил Смирнов. — Охраной обеспечены 100 процентов судов и судебных участков Орловской области».

ИА «Орелград»