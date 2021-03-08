Пьяный орловец от обиды сжег мотоцикл, который не смог угнать

За содеянное мужчина предстал перед судом и получил приговор.

Уголовное дело, возбужденное сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ, рассмотрел Колпнянский районный суд Орловской области. Представшего перед ним местного жителя обвинили в совершении кражи, покушении на угон и умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений.

В руки полиции данный гражданин попался прошлой осенью. Как уточнили в пресс-службе райсуда, в сентябре 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать чужой мотоцикл. Последний был припаркован на улице. Преступника не смутило то, что водительских прав у него не было. Но и угонщик из него оказался так себе. Некоторое время мужчина безуспешно пытался завести двигатель. Поняв, что стационарно это ему не удастся сделать, он начал толкать его вручную. Но и этот способ завести двигатель не сработал.

Обидевшись, угонщик решил «отомстить». Он сумел поджечь мотоцикл при помощи зажигалки, которая была у него с собой. Причиненный владельцу мотоцикла материальный ущерб был оценен примерно в 43 тысячи рублей. Преступника вычислили и задержали. Выяснилось, что это было не первое его преступление. В марте 2020 года, также будучи нетрезвым, он украл чужой мобильный телефон стоимостью около 10 тысяч рублей.

При вынесении приговора состояние алкогольного опьянения было сочтено отягчающим вину обстоятельством. В результате по совокупности преступлений путем сложения назначенных наказаний горе-угонщик получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»