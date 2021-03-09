Орловский общепит проиграл всем в ЦФО

9.3.2021 | 12:18 Новости, Экономика

Орловские кафе и рестораны продемонстрировали наименьший оборот.

Орелстат обнародовал данные об итогах работы предприятий общепита. Они для регионального сектора оказались неутешительными. Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла по орловским кафе, ресторанам, барам, фаст-фуду и прочее сокрушительный удар. По подсчетам статистиков, оборот общественного питания в среднем на душу населения в Орловской области в минувшем году составил всего лишь 4756 рублей.

Отметим, что это самый низкий показатель среди всех регионов ЦФО. Для сравнения, на предпоследнем месте в этом рейтинге расположилась Костромская область, где в среднем на душу населения оборот общепита составил 5517 рублей. Лидерами же рейтинга, если не брать в расчет Москву и Московскую область, стали калужская и Ярославские области, где указанный показатель в 2020 году составил 9450 и 9206 рублей соответственно.

Согласно оперативным данным Орелстата, в январе 2021 года общий оборот общественного питания в Орловской области, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 258,6 миллиона рублей. Этот показатель составляет всего 72 процента, в сопоставимых ценах, к аналогичному месяцу предыдущего года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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