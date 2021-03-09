Он сказал, что подорожание до 30 рублей недопустимо, но цена всё же возрастёт

Мэр Орла Юрий Парахин пообещал орловцам повышение цен на проезд в общественном транспорте. Это следует из его ответа на брифинге 9 марта, часть которого приведена на странице градоначальника во «ВКонтакте».

«Цены на проезд последний раз поднимались 3 года назад. Объективно с этого времени подорожали и запчасти, и топливо. Предложение перевозчиков увеличить тариф до 30 рублей для нынешней ситуации недопустимо. Но да, [цена на] проезд возрастет», — заявил Парахин.

Напомним, в середине февраля перевозчики обратились в мэрию с просьбой поднять цены на проезд в общественном транспорте до 30 рублей. Просьбу объяснили подорожанием топлива и обслуживания автобусов.

Позже администрация Орла предложила повысить тарифы до 21 рубля при безналичном расчёте и до 24 рублей при оплате наличными. Тогда же в мэрии привели свой любимый аргумент, что в Орле один из самых низких тарифов на пассажироперевозки по Центральному федеральному округу. Вопрос должны были рассмотреть в горсовете Орла.

Но уже во второй половине февраля вопрос о подорожании проезда сняли с повестки профильного комитета. Как оказалось, администрация Орла отозвала предложение. Причины этого решения не уточняются. Сейчас цена проезда в Орле остаётся на прежнем уровне – 17 рублей при оплате банковской картой и 20 рублей при расчёте наличными.

ИА «Орелград»