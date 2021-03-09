СК изучит смертельный пожар 8 марта в Орле

При ЧП на ул. Бурова погиб 66-летний мужчина, его супругу 64 лет госпитализировали

Следственный комитет изучит обстоятельства смертельного пожара в Орле, сообщили в СУ СК по Орловской области. Возгорание произошло 8 марта в доме №30 по ул. Бурова.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 15:26. По данным следственного комитета, в двухкомнатной квартире на 10 этаже погиб хозяин жилища — мужчина 66 лет. Его 64-летнюю супругу госпитализировали с отравлением угарным газом.

Сейчас СК проводит доследственную проверку, устанавливает причины и обстоятельства пожара. По результатам проверки примут процессуальное решение.

ИА «Орелград», фото из соцсетей