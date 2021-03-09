В Маслозаводском переулке Орла «не прижился» асфальт

9.3.2021 | 10:00 Новости, Общество

О том, что ямы заделали, три дня назад отчитался мэр Орла Юрий Парахин

По соцсетям распространяются фотографии, сделанные 8 марта в переулке Маслозаводском Орла. Напомним, в начале марта там сделали ямочный ремонт, о результатах которого отчитался мэр Юрий Парахин.

«Фактически полностью укатали самый проблемный участок – на повороте, у заправки. На остальном протяжении заделали наиболее разрушенные участки. Сейчас дорога всё ещё далека от совершенства, но в качестве временной меры – достойный результат», — писал градоначальник 6 марта.

Однако оказалось, что достойным результат назвать сложно. На снимках видно, что ямы вернулись к прежнему состоянию, а то, чем их заделывали, лежит вокруг. Теперь в соцсетях шутят, что асфальт «не прижился», а сделанное мэрией скорее можно назвать «освоением средств», чем реальным ремонтом.

Чтоб этим чиновникам так пломбы ставили, как по их указанию асфальт укладывают,

— написал один из пользователей.

Напомним, автомобилисты жалуются, что уже с конца февраля на улицах Орла активно появляются новые ямы. Сейчас их спешно латают по ночам. Мэрия признавала, что переулок Маслозаводской и Болховское шоссе — это худшие дороги города.

Обновление. Фотографии разгневанных орловцев прокомментировали в администрации. Там заявили, что яму ремонтировали без использования бюджетных средств. «В таких погодных условиях лучше сделать не позволяет технология. Подчеркнём ещё раз, что здесь виной изношенность дорожной подушки, которую планируется менять в этом году», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»

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