В Орле турмошенницу обязали вернуть деньги обманутым клиентам

Суды начали удовлетворять иски несостоявшихся туристов.

Как сообщает Заводской районный суд, удовлетворено уже 10 исков, поданных орловцами к экс-директору ООО «Империя отдыха» о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Напомним, Ирина Блажевич была осуждена прошлым летом. Ее признали виновной по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Госпожа Блажевич получила тогда наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 900 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью в сфере оказания туристических услуг сроком на 3 года. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда от 9 октября 2020 года приговор Заводского районного суда был немного изменен.

В частности, были отменены решения по гражданским искам потерпевших. Облсуд постановил передать их на новое судебное разбирательство в порядке гражданского судопроизводства. Именно такие иски и предъявлялись в последнее время. Из них следует, что ООО «Империя отдыха» в лице генерального директора Блажевич заключало договора оказания услуг.

В суде Заводского района уточнили, что стоимость туристического продукта варьировалась от 10 000 до 107000 рублей. Клиенты оплачивали все сразу и в полном объеме. Однако взятые на себя обязательства фирма не исполнила. Суд пришел к выводу, что деньги клиентов попросту были похищены. Но теперь у обманутых клиентов появился шанс на их возвращение.

«Из числа поступивших исков, 10 были удовлетворены, 5 исков направлены для рассмотрения по подсудности мировым судьям, по 18 искам производство еще не окончено», — сообщили в райсуде.

ИА «Орелград»