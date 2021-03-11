Орловчанку лишили прав за повторную пьяную езду

Девушка глубокой ночью попалась пьяной за рулем.

Обвинительный приговор по уголовному делу о повторной пьяной езде вынес Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстала местная жительница, которая уже имела в недалеком прошлом нелады с законом. Как следует из материалов дела, не так давно она же предстала перед мировым судом по обвинению в совершении административного правонарушения. Девушка попалась полиции пьяной за рулем, за что была оштрафована на 30 тысяч рублей и на полтора года лишена права управления транспортными средствами.

Однако не успела она отбыть назначенное наказание, как вновь угодила в руки блюстителей закона. В четвертом часу ночи на одной из улиц Заводского района областного центра сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Дэу Матиз». У них возникло подозрение, что за рулем может находиться нетрезвый водитель.

Так оно и оказалось. За рулем была все та же самая девушка, проявлявшая видимые признаки опьянения. Ее тут же отстранили от управления машиной и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Она согласилась и прошла его. Экспертиза показала, что наличие алкоголя в пробе выдыхаемого ею воздуха почти втрое превышает максимально допустимую норму.

В судебном заседании подсудимая признала себя виновной в полном объеме и добровольно, в присутствии защитника и после консультации с ним, заявила ходатайство об особом порядке рассмотрения дела. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на 360 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 2 года.

ИА «Орелград»