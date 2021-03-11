В Орле соседи спасли из пожара мужчину

11.3.2021 | 9:58 Новости, Происшествия

Предположительно, возгорание случилось из-за неосторожного курения

Соседи спасли из пожара 50-летнего жителя комнаты в общежитии в переулке Шпагатном в Орле. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 11 марта в 3.45. Пожар случился в комнате на первом этаже. Соседи вытащили мужчину из огня в первые минуты пожара, поэтому трагедии удалось избежать.

«Из-за сильного задымления пожарными были эвакуированы семь человек. В результате пожара в комнате общей площадью выгорела обшивка дивана. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сводке.

Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается.

ИА «Орелград»

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