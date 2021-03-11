В Орловской области смертность подскочила в 1,5 раза

Январь 2021-го нанес удар по демографической ситуации в регионе.

Орелстат обнародовал оперативные данные о демографической ситуации в Орловской области по итогам января 2021 года. Представленные цифры выглядят достаточно пугающе. Так, за первый месяц текущего года в регионе было зарегистрировано 1532 смерти. Для сравнения, в январе 2020 года в Орловской области скончались 1048 человек, то есть уровень смертности, относительно показателя годичной давности, вырос почти в 1,5 раза.

Утешением, хотя и спорным, может послужить разве что статистика младенческой смертности, которая в процентном выражении сократилась значительно – ровно на четверть. Но если смотреть в реальных цифрах, то в январе 2021 года в регионе умерло трое младенцев в возрасте до одного года, тогда как годом ранее таковых было четверо.

Показатели естественного движения населения традиционно характеризуются и снижением уровня рождаемости, хотя данный показатель просел не так сильно. В январе 2021 года в Орловской области родилось 403 ребенка. В 2020 году за первый месяц родившихся было 451. Таким образом, уровень рождаемости по сравнению с предыдущим годом снизился на 11,6 процента.

ИА «Орелград»