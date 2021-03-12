В орловской больнице пациенты с психическими нарушениями нападают на врачей

Их перевели туда из Добринского интерната для лечения от COVID-19

В больнице им. Боткина в Орле пациенты с психическими нарушениями нападают на врачей и других больных. Об этом сегодня, 12 марта, рассказал руководитель регионального медицинского профсоюза «Действие» Дмитрий Серёгин.

По словам фельдшера, психбольных перевели из Добринского психоневрологического интерната, где недавно произошла вспышка COVID-19. В «Боткина» их лечат от коронавируса. О ситуации Серёгин сообщил в прямом эфире в социальной сети «Вконтакте». Он рассказал, что ему звонили сотрудники Боткинской больницы.

«Были случаи уже, что сотрудники, скажем так, убегали от этих пациентов», – заявил Серёгин. Он сказал, что психбольные пытались открутить кислородные баллоны, курили в помещениях и вообще вели себя неадекватно.

Серёгин рассказал, что в ближайшее время свяжется с региональным департаментом здравоохранения, чтобы как можно скорее решить проблему. Глава профсоюза считает, что лечение таких пациентов от коронавируса должно проходить в специализированных учреждениях, а больница Боткина не предназначена для помощи психически больным людям: «Это создаёт угрозу пациентам, угрозу медицинскому персоналу».

Как уже писал «Орелград», 4 марта региональный Роспотребнадзор подтвердил вспышку коронавируса в Добринском психоневрологическом интернате. По данным Telegram-канала «Орловская медицина», глава интерната пытался скрыть вспышку заболевания в учреждении. 11 марта сообщалось, что расследование причин вспышки COVID-19 в Добринском интернате продолжается.

ИА «Орелград»