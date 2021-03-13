В Орле арест иномарки перевоспитал должника

Автовладелец погасил крупный долг, чтобы не лишиться машины.

В Орле фактическим исполнением окончено очередное исполнительное производство в отношении должника, который на самом деле не спешил погашать свою задолженность. Как пояснили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, мужчина не реагировал даже на меры принудительного взыскания, пока одна из них, видимо, не ударила его по самому больному месту.

Исполнительное производство находилось в Советском РОСП. Согласно ему житель Орла, на основании вынесенного ранее решения суда, должен был погасить крупную задолженность по налогам. В установленный законом срок в добровольном порядке он этого не сделал. Первым шагом пристава стало наложение ареста на расчетные счета мужчины.

С них была списана только часть задолженности. Остальное должник по-прежнему выплачивать не желал. Но приставы сумели повлиять на него. В ходе одного из рейдов они обнаружили автомобиль «Мицубиси», который, как выяснилось при проверке, принадлежал именно этому должнику. Машину арестовали, о чем сообщили владельцу.

Ему отвели время для погашения задолженности до того, как иномарка была бы выставлена на торги. Не желая расставаться с автомобилем, должник «перевоспитался» практически мгновенного и погасил свой долг, а также исполнительский сбор в размере 1000 рублей за просрочку. После этого арест с иномарки был снят.

ИА «Орелград»