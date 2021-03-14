Орловцам предложили раскрыть свои доходы от сдачи жилья

Арендодатели должны рассчитаться с государством по налогам

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области призвало жителей региона, зарабатывающих на аренде, отчитаться о своих доходах и рассчитаться с государством. В ведомстве напомнили, что до завершения декларационной кампании осталось менее двух месяцев. Налоги необходимо уплатить с доходов, полученных в 2020 году от сдачи недвижимого имущества, в том числе от сдачи внаем комнат и квартир. Примечательно, что ставка налога зависит от того, как часто бывает гражданин в России.

«Для граждан, проживающих в Российской Федерации более 183 дней в году, такие доходы облагаются по налоговой ставке 13 процентов, — пояснили в региональном управлении ФНС. — В отношении граждан, получивших доходы и находившихся в Российской Федерации менее 183 дней в году, применяется налоговая ставка в размере 30 процентов».

Впрочем, многие орловцы добросовестно исполняют свои обязательства. Так, согласно приведенной статистике, только в Орле в январе и феврале 2021 года в налоговую инспекцию было подано около 10,5 тысячи деклараций по НДФЛ. В налоговой службе подсчитали, что более 41 процента таких деклараций поступило в электронном виде. Орловцы сами сформировали и заполнили их в своих личных кабинетах на сайте налоговой службы.

«При получении доходов от сдачи недвижимости необходимо представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц, копию договора между арендатором и арендодателем, расписку или иной документ, подтверждающий получение платы за аренду квартиры, — напоминает УФНС. — Документы предоставляются в налоговый орган по месту жительства. Уплатить исчисленную в налоговой декларации сумму налога в бюджет необходимо не позднее 15 июля года, в котором подана декларация».

ИА «Орелград»