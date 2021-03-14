Роспотребнадзор призвал орловцев не верить якобы его сотрудникам

14.3.2021 | 12:11 Новости, Общество

Аферисты вымогают деньги, прикрываясь чужим статусом

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области призвало жителей региона проявлять бдительность. В ведомстве предупреждают о мошенниках, которые ловко маскируются под якобы госслужащих. Установить личности этих аферистов пока не удалось, но именно помощь граждан может сыграть решающую роль.

Как следует из ведомственного обращения, неизвестные действуют от имени якобы служащих Роспотребнадзора «с целью получения незаконной материальной выгоды». Целью аферистов, как правило, являются руководители предприятий и организаций и индивидуальные предприниматели.

Мошенники звонят им и предупреждают о проверке, которая якобы вот-вот должна пройти. Затем они предлагают приобрести у них некие нормативно-правовые документы, каким-то образом связанные с грядущей «проверкой». Аферисты уверяют, что наличие таких документов «исключит негативные последствия от проверки».

В связи с этим управление Роспотребнадзора Орловской области официально заявило, что оно не распространяет нормативную литературу. Ведомство просит орловцев не просто проявлять бдительность и не покупаться на уловки мошенников, но и сообщать о подобных обращениях, такие сигналы в ведомстве принимают по телефону (4862) 41-51-97.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования