Роспотребнадзор призвал орловцев не верить якобы его сотрудникам

Аферисты вымогают деньги, прикрываясь чужим статусом

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области призвало жителей региона проявлять бдительность. В ведомстве предупреждают о мошенниках, которые ловко маскируются под якобы госслужащих. Установить личности этих аферистов пока не удалось, но именно помощь граждан может сыграть решающую роль.

Как следует из ведомственного обращения, неизвестные действуют от имени якобы служащих Роспотребнадзора «с целью получения незаконной материальной выгоды». Целью аферистов, как правило, являются руководители предприятий и организаций и индивидуальные предприниматели.

Мошенники звонят им и предупреждают о проверке, которая якобы вот-вот должна пройти. Затем они предлагают приобрести у них некие нормативно-правовые документы, каким-то образом связанные с грядущей «проверкой». Аферисты уверяют, что наличие таких документов «исключит негативные последствия от проверки».

В связи с этим управление Роспотребнадзора Орловской области официально заявило, что оно не распространяет нормативную литературу. Ведомство просит орловцев не просто проявлять бдительность и не покупаться на уловки мошенников, но и сообщать о подобных обращениях, такие сигналы в ведомстве принимают по телефону (4862) 41-51-97.

ИА «Орелград»