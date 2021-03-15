Главным исполнительным директором «Орелстроя» стал Анатолий Репин

До назначения он работал директором по строительству холдинга

Совет директоров «Орелстроя» назначил главным исполнительным директором компании Анатолия Репина, сообщил «Коммерсант». Он приступит к исполнению новых обязанностей с 16 марта.

Анатолий Репин – почетный строитель России, выпускник Московского инженерно-строительного института. После получения высшего образования он вернулся в Орел и устроился на работу в «Орелстрой». Репин трудился мастером, начальником управления, прорабом, старшим прорабом и главным инженером. В 2017 году он стал директором «Орелстроя» по строительству, а до этого 27 лет возглавлял СМУ-10.

При Репине «Орелстрой» построил сотни тысяч квадратных метров, десятки школ и детских садов, здания поликлиник, домов культуры, торговых комплексов и храмов. В последнее время новый СЕО «Орелстроя» отвечал за строительство микрорайонов «Зареченский» и «Болховский», а также жилищных комплексов «Университетский» и «Московский парк».

Репин также вошёл в совет правления «Орелстроя». Четыре других члена — Юрий Поляков, Ольга Спиридонова, Татьяна Куксина и Светлана Сушкова — остались прежними.

«Последствия пандемии, начавшейся в прошлом году, диктуют определенные условия. В связи с этим, совет директоров констатировал необходимость усиления наших позиции опытными руководителями. Анатолий Иванович Репин – человек, за плечами которого не только уникальный опыт системной работы в стандартных условиях. Ему неоднократно приходилось сталкиваться с работой в «перестроечные» периоды. Мы уверены, что его профессиональная оценка ситуации, как руководителя строительного сектора, поможет найти верные ответы на вызовы, с которыми строительная отрасль встретилась в прошлом году, и последствия которых будут требовать внимания в течение нескольких следующих лет», — прокомментировал кадровые перестановки председатель совета директоров «Орелстроя» Валерий Глущенко.

ИА «Орелград»