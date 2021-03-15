Клычков поверил, что в Великий пост асфальт лучше приживется

15.3.2021 | 22:28 Новости, Политика

Пока губернатор изволит шутить, орловцы разбивают колеса на ямах

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отшутился в ответ на претензии по поводу качества асфальта. Во время прямого эфира 15 марта подписчики задали главе региона несколько вопросов о состоянии дорог. Один из них написал: «Не приживается у нас асфальт, отторгает его земля русская».

«Ну, может, в пост приживется», — ответил Клычков. Напомним, Великий пост для православных начался сегодня, 15 марта.

Ранее «Орелград» рассказывал, что чиновники свалили ужасающее состояние дорог Орла на погоду. На совещании у Клычкова прозвучало, что к разрушению асфальта привела жесткая зима с перепадами температур. В марте не продержался и недели ямочный ремонт в Маслозаводском переулке, но в пресс-службе мэрии дали понять, что асфальт сошел по плану и без растраты бюджетных средств.

ИА «Орелград»

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