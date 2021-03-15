Под Орлом перевернулся внедорожник, пострадала пенсионерка

Госпитализация ей не потребовалась
В Орловской области перевернулся внедорожник «Рено Дастер», в ДТП пострадала 75-летняя пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Авария случилась 13 марта в 7.35 на трассе между Мценском и Новосилем. Установлено, что иномарка ехала в сторону Мценска, но водитель не справился с управлением. Машина пересекла встречную полосу, съехала в кювет и перевернулась.
Травмы пенсионерки оказались не очень серьезными, и госпитализация ей не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка.
ИА «Орелград»