Под Орлом перевернулся внедорожник, пострадала пенсионерка

15.3.2021 | 10:29 Новости, Происшествия

Госпитализация ей не потребовалась

В Орловской области перевернулся внедорожник «Рено Дастер», в ДТП пострадала 75-летняя пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария случилась 13 марта в 7.35 на трассе между Мценском и Новосилем. Установлено, что иномарка ехала в сторону Мценска, но водитель не справился с управлением. Машина пересекла встречную полосу, съехала в кювет и перевернулась.

Травмы пенсионерки оказались не очень серьезными, и госпитализация ей не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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