Скандальные ярмарки в Орле официально вернули на место

Горожанам и прокуратуре удалось отстоять «хлебосольные выходные».

Вступило в силу постановление мэра Орла Юрия Парахина, которым он внес дополнения в «План размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах». Напомним, этот план был утвержден 30 декабря 2020 года. Многих горожан неприятно удивило отсутствие в нем двух популярных ярмарок выходного дня, которые на протяжении многих лет традиционно проводились на площади маршала Жукова и Комсомольской площади.

Потребовалось два месяца для того, чтобы официально вернуть их на место. Так, в конце февраля мэрия утвердила условия и порядок работы данных ярмарок. И только 4 марта мэр внес долгожданные изменения в скандальный план, дополнив его двумя пунктами. Сам же документ был опубликован через неделю после его появления на свет. Тем самым количество официальных ярмарок в Орле на 2021 год выросло до 21. План дополнен ярмарками «Хлебосольный выходной», организованными для продажи продовольственных товаров.

Согласно постановлению, ярмарка на Комсомольской площади (в районе ОАО «Гамма») будет работать по субботам, с 7 до 15 часов. Ярмарка выходного дня на площади маршала Жукова будет работать по субботам и воскресеньям, также с 7 до 15 часов. В обоих случаях организатором ярмарок указана администрация города Орла. Кстати, в преамбуле к постановлению Юрия Парахина указано, что принято оно, «учитывая результаты публичных консультаций в ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия» вышеуказанного плана.

Кроме того, власти вернули ярмарки «в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка города товарами повседневного спроса». При этом в документе нет ни слова о реакции прокуратуры Орловской области, которая в вопросе возвращения ярмарок выступила главной движущей силой. В надзорном ведомстве решение городских властей о закрытии ярмарок посчитали как минимум необоснованным. Также прокурорские работники проверяют возможную заинтересованность мэра при решении данного вопроса.

ИА «Орелград»