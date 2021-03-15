В массовом ДТП под Орлом пострадали два человека

15.3.2021 | 9:33 Новости, Происшествия

Авария случилась на трассе Орел-Тамбов

В тройном ДТП на трассе Орел-Тамбов пострадали два человека, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 13 марта в 19.10. Установлено, что автомобиль «Опель Астра» ехал в сторону Орла и на 5 км трассы выехал на встречку. Там он врезался в «Ауди 80», после чего машина протаранила попутный «Форд Эскейп».

В результате ДТП пострадали водители «Опеля» и «Ауди» — мужчины 43 и 55 лет соответственно. Потребовалась ли им госпитализация, не уточняется.

ИА «Орелград»

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