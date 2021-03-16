На замглавы Залегощенского района завели уголовное дело о халатности

Это продолжение уголовного дела о ремонте дороги в районе

Следственные органы завели уголовное дело о халатности на заместителя главы администрации Залегощенского района. Об этом сообщила прокуратура Орловской области. Из ее информации следует, что преследование чиновника началось из-за дела о ремонте районной дороги.

Как уже рассказывал «Орелград», в апреле 2019 года местные власти заключили договор с ДПМК «Залегощенская» на ремонт дороги в селе Красное. Часть работ подрядчик так и не сделал. Несмотря на это, замглавы района принял ремонт и подписал соответствующие документы. В итоге бюджет муниципального образования понес ущерб на 3 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет, и ведомство завело на чиновника уголовное дело о халатности. Контроль за его расследованием прокуратура оставила за собой.

ИА «Орелград»