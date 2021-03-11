На орловского бизнесмена завели уголовное дело из-за ремонта дороги

11.3.2021 | 18:00 Новости, Общество

Следствие полагает, что он обманул приемочную комиссию и причин бюджету ущерб на 1,3 млн рублей

В Орловской области возбудили уголовное дело на директора Дорожной передвижной механизированной колонны (ДПМК) «Залегощенская». Бизнесмена подозревают в мошенничестве из-за ремонта дороги, сообщил источник «Орелграда».

По словам собеседника агентства, дело касается ремонта дороги в селе Красное Залегощенского района. Следствие полагает, что бизнесмен солгал приемочной комиссии об объёме песка, задействованного в ремонте.

В итоге мужчина нанес районной администрации ущерб в размере 1,3 млн рублей, считает следствие.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования