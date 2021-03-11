На орловского бизнесмена завели уголовное дело из-за ремонта дороги

Следствие полагает, что он обманул приемочную комиссию и причин бюджету ущерб на 1,3 млн рублей

В Орловской области возбудили уголовное дело на директора Дорожной передвижной механизированной колонны (ДПМК) «Залегощенская». Бизнесмена подозревают в мошенничестве из-за ремонта дороги, сообщил источник «Орелграда».

По словам собеседника агентства, дело касается ремонта дороги в селе Красное Залегощенского района. Следствие полагает, что бизнесмен солгал приемочной комиссии об объёме песка, задействованного в ремонте.

В итоге мужчина нанес районной администрации ущерб в размере 1,3 млн рублей, считает следствие.

ИА «Орелград»