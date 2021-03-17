В Орле на треть упало производство круп

В то же время орловские предприятия нарастили выпуск мяса.

Как сообщает Орелстат, в феврале 2021 года в Орловской области производство круп по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилось на 30,4 процента. Всего данного продукта в регионе было произведено 4370,5 тонны. В целом в 2021 году орловские производители выпустили 10 173,5 тонны различной крупы, что ровно на 19 процентов меньше, чем в январе-феврале 2020 года.

При этом, как выяснили в Орелстате, пищевая промышленность остается одним из лидеров региональной экономики. А одним из драйверов ее роста является производство свинины — парной, остывшей и охлажденной, в том числе для детского питания. Подсчитано, например, что в минувшем феврале объем ее производства вырос по сравнению с показателем годичной давности на 14,3 процента.

«Полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных в феврале произведено 3312 тонны, или на 38 процентов больше, чем в феврале прошлого года, — сообщает Орелстат. — С начала 2021 года их изготовлено 6850,8 тонны, что на 44,6 процента больше, чем за соответствующий период 2020 года».

ИА «Орелград»