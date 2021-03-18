Комитет горсовета одобрил подорожание проезда в Орле до 23 рублей

По безналичному расчету будет дешевле — 20 рублей

Профильный комитет горсовета Орла одобрил повышение тарифов на проезд в общественном транспорте до 20 рублей по безналичному расчету и до 23 рублей — наличными. Об этом сообщили «Орловские новости».

Экономическое обоснование тарифа представил замначальника финансового управления мэрии Михаил Кузнецов. По его словам, проезд не дорожал уже два года, а за это время литр дизельного топлива вырос в цене на 21%, газового – на 30%, автобусы подорожали на 30%, а МРОТ поднялся на 15,5%.

Также чиновники выразили уверенность, что повышение тарифа стабилизирует работу МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Ранее перевозчики попросили мэрию Орла поднять тариф сразу до 30 рублей. В администрации сначала предложили установить стоимость проезда на уровне 21 рубля по безналу и 24 рублей за наличные. Вопрос даже вынесли на профильный комитет, но позже сняли с обсуждения.

Мэр Орла Юрий Парахин ранее пообещал поднять цены на проезд в общественном транспорте Орла.

ИА «Орелград»