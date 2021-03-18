Найденные у Красного моста надгробия передадут Церкви

Могильные плиты разместят на территории Богоявленского собора

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, найденные при реконструкции Красного моста могильные плиты будут размещены на территории Богоявленского собора в Орле. Речь идет о надгробиях, на которые натолкнулись археологи. Напомним, что они обследуют участок вокруг Красного моста, чтобы выяснить, нет ли там археологического материала, который может быть поврежден в ходе реконструкции самого сооружения.

Раскопки проводят специалисты Института археологии РАН. Старинные каменные плиты они обнаружили еще в начале марта. В земле находились стилизованные каменные надгробия. Есть предположения, что они могли быть частью кладбища, которое существовало при Богоявленском соборе или Свято-Успенском монастыре. Именно поэтому в Орловскую митрополию был направлен запрос об их дальнейшей судьбе.

«По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона все найденные плиты после завершения работ будут размещены по соседству с Богоявленским собором, — сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — Здесь с момента основания храма в 1640-х годах и вплоть до 1770 года располагался погост (кладбище)».

Объяснение находке дал руководитель раскопок, научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш. Его слова процитировала пресс-служба администрации города Орла. Из них следует, что верхний раскопанный культурный слой «загадочно, почти мистически составляют каменные глыбы с надписями на церковнославянском».

«В 1943 году, при освобождении Орла, часть моста была взорвана, — поясняет Олег Радюш. — Разрушение после авиабомбы восстанавливали быстро и экономно: задействовали не только битый кирпич, но и несколько надгробий XVIII и начала XIX веков, перетащенные, предположительно, с Богоявленского кладбища. Мы пока обнаружили четыре памятника, но, скорее всего, в неочищенной стене их ряд продолжается».

ИА «Орелград»