Удивившийся отказу орловцев работать за 15 тысяч рублей чиновник прославился на всю страну

О высказывании Александра Сотникова написали ведущие федеральные СМИ

Федеральные СМИ обратили внимание на высказывание главы управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова. Ранее он удивился, что орловцы не идут работать за зарплату в 15-18 тысяч рублей.

О фразе Сотникова написали, в частности, РИА Новости, «Лента.ру», «Газета.ру», РБК, «Дождь», Znak.com, РЕН ТВ, Life.ru, «360», «Царьград» и другие издания.

Напомним, высказывание прозвучало на заседании профильного комитета облсовета, где обсуждали ситуацию на рынке труда Орловской области. Сотников заявил, что в регионе сохраняется безработица при достаточном числе вакансий. Это связано с несовпадением по территориальным, профильным и зарплатным ожиданиям, подчеркнул чиновник.

«Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то»,

— сказал Сотников.

Позже пресс-служба губернатора Андрея Клычкова заявила, что фраза чиновника была вырвана из контекста. Он якобы имел в виду разбалансировку спроса и предложения вакансий, которая сложилась на рынке с октября 2020 года. «Это повод для вопросов, который внешне, вызывает удивление, имел в виду А.С.Сотников, но реально — это констатация дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, остро проявившегося после октября 2020 года», — заявили в правительстве, посетовав также на «серый» рынок труда в Орловской области.

ИА «Орелград»