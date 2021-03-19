Орловчанку осудили за ложный донос на сына

19.3.2021 | 12:46 Новости, Происшествия

Она оболгала его в краже 140 тысяч рублей с кредитки

Суд Покровского района признал местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе. Женщина соврала, что сын украл у нее 140 тысяч рублей.

Обстоятельства дела рассказала прокуратура Орловской области. Женщина заявила в полицию, что сын списал с ее кредитной карты крупную сумму несколькими переводами. Орловчанка требовала наказать сына. Полиция провела проверку, и оказалось, что женщина солгала.

Суд назначил ей штраф размером 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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