Орловчанку осудили за ложный донос на сына

Она оболгала его в краже 140 тысяч рублей с кредитки

Суд Покровского района признал местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе. Женщина соврала, что сын украл у нее 140 тысяч рублей.

Обстоятельства дела рассказала прокуратура Орловской области. Женщина заявила в полицию, что сын списал с ее кредитной карты крупную сумму несколькими переводами. Орловчанка требовала наказать сына. Полиция провела проверку, и оказалось, что женщина солгала.

Суд назначил ей штраф размером 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИА «Орелград»