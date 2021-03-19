Под Орлом сироте-первоочереднику за жильем пришлось идти в суд

Даже лидерство в очереди не гарантировало сироте права на квартиру.

Как сообщили в Колпнянском районном суде, рассмотрено очередное дело по жилищному иску. Его в интересах местного юноши подал прокурор Колпнянского района. В качестве ответчика выступила районная администрация. В обоснование заявленных требований прокурор указал, что юноша, в интересах которого он действует, является сиротой. Родителей молодой человек лишился еще в 2004 году. Его мама умерла, а отца в том же году лишили родительских прав.

«Жилых помещений в собственности на территории Колпнянского района Орловской области истец не имеет, — говорится в сообщении суда. — Он включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. До настоящего времени истец жилым помещением по договору найма специализированного жилого помещения не обеспечен».

В ходе процесса было установлено, что в районном списке очередников истец состоит под номером 3. Однако даже столь высокое место не гарантирует ему оперативное предоставление жилья. Ожидание может растянуться на годы. Поэтому юноша обратился в прокуратуру и суд за защитой своих прав. Кстати, районный суд подчеркнул, что ни в одном законе, в том числе областном, нет ограничений, которые бы ставили предоставление жилья детям-сиротам в зависимость от наличия или отсутствия других сирот, обладающих аналогичным правом.

Нет в законах и требований о четком соблюдении порядка очередности людей равной категории, потому что самого понятия об очереди в законах нет. Важно только то, что власти обязаны предоставить благоустроенное жилье сироте по достижении им 18-летнего возраста. Отталкиваясь от этого, суд удовлетворил иск прокурора и обязал чиновников предоставить юноше по договору найма жилье в Колпне, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям.

ИА «Орелград»