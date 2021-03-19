В Орле залатали ямы на Комсомольской

За день бригады залатали 221 кв. м ям

Администрация Орла отчиталась о ходе ямочного ремонта областного центра. Так, Спецавтобаза ремонтировала улицу Комсомольскую — ямы были заделаны на 81 кв. м дорожного полотна. Работы продолжатся в ночь и завтра — планируется залатать ещё 90 кв. м.

Продолжаются работы в микрорайоне «Зареченский». За сутки залатано 140 кв. м на улице Генерала Ковалева. Бригады будут заниматься укладкой литого асфальта и в ночь.

Уже с конца февраля на улицах Орла активно появляются новые ямы. Сейчас их спешно латают по ночам. Мэрия ранее признала, что переулок Маслозаводской и Болховское шоссе — это худшие дороги города. Ремонт Маслозаводского переулка начали в первую очередь, но асфальт не прижился, уже через неделю ямы снова появились.

В середине марта губернатор Орловской области Андрей Клычков в шутку выразил надежду, что асфальт «в пост приживется» лучше, чем раньше.

ИА «Орелград»