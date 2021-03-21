В Орле решили помочь общепиту

Меры поддержки ввела администрация областного центра.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания. Тем самым городские власти выполнили рекомендации правительства страны. Меры поддержки общепиту предоставляются в связи с тем, что эта отрасль признана одной из наиболее пострадавших от распространения COVID-19.

Кроме того, постановление администрации города фактически вводит правила работы сезонных кафе на 2021 год. Учитывая сохранившиеся риски распространения новой коронавирусной инфекции, они, как и в прошлом году, будут особыми. Так, мэр Орла постановил приостановить на период с 15 апреля до 15 октября 2021 года действие постановления администрации города «О размещении нестационарных объектов» — в части, касающейся размещения сезонных (летних) кафе.

На этот же период времени предпринимателям от общепита предоставлено право на размещение нестационарного торгового объекта, а именно сезонного летнего кафе, на территории, непосредственно примыкающей к стационарному объекту общественного питания. Плату за размещение власти планируют взимать в соответствии с «Методикой определения начальной цены на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел».

Мэр Орла также поручил подчиненным согласовать в установленном порядке схему размещения нестационарных торговых объектов на текущий год, включая местоположение и размер сезонных кафе, а также их внешний вид. Добавим, что согласно официальной статистике, в январе-феврале 2021 года оборот общественного питания в Орловской области, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 514,7 миллиона рублей, что составляет всего 72,2 процента (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду предыдущего года.

ИА «Орелград»