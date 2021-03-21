Задержан пензенский губернатор Иван Белозерцев. Он уроженец Орловщины

21.3.2021 | 11:13 Важное, Новости, Политика

Чиновник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий

Силовики задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева — уроженца Ливенского района Орловской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, Белозерцев стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. «По версии правоохранительных органов, речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании», — сказал собеседник агентства.

Обыски по делу Белозерцева прошли у самого губернатора, у двух его сыновей, в здании администрации Пензенской области и у ряда чиновников. Сейчас в деле четыре фигуранта, утверждает «Интерфакс». В ближайшее время Белозерцева планируется доставить в Москву для проведения следственных действий.

Белозерцев родился в селе Бараново Ливенского района. В детстве он переехал в Ливны, а затем уехал учиться в Ульяновское танковое училище. До того как стать губернатором Пензенской области, Белозерцев был председателем гордумы Пензы, а затем — заксобрания Пензенской области.

Белозерцев известен хорошими отношениями с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Коммунист посещал инаугурацию Белозерцева в 2019 году, когда тот переизбрался главой Пензенской области. Клычков отмечал, что под руководством задержанного единоросса Пензенская область улучшила социально-экономические показатели, и выражал надежду на межрегиональное сотрудничество.

Племянник Белозерцева, Роман Селищев, в начале 2021 года был назначен главврачом поликлиники №3 Орла.

ИА «Орелград»

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