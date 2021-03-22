Дело о психиатрах для «Орелводоканала» получило продолжение

Предприятию предложено объяснить свой выбор медиков.

Орловское УФАС России возбудило антимонопольное дело, фигурантом которого стало муниципальное предприятие МПП ВКХ «Орелводоканал». В деле также фигурируют два частных медицинских центра из Орла, которые намеревались побороться за победу на аукционе, объявленном предприятием. Отметим, что данное дело хоть и стало новым, но, по сути, является продолжением истории, о которой уже рассказывал «Орелград».

Напомним, «Орелводоканал» объявил о проведении аукциона на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования работников. Один из потенциальных участников подал жалобу в УФАС, и торги были приостановлены до ее рассмотрения по существу. В феврале 2021 года специально созданная комиссия Орловского УФАС рассмотрела жалобу и признала ее необоснованной.

Однако антимонопольщики также установили, что победитель аукциона, которым стало одно из орловских ООО, возможно, не соответствует требованиям, предъявленным заказчиком. Согласно техзаданию, исполнителем услуги должна быть медорганизация любой формы собственности, работающая не менее 5 лет на рынке предоставления медицинских услуг и расположенная в Орле.

Она должна иметь лицензию на проведение предварительных и периодических медосмотров, психиатрического освидетельствования, лабораторных и функциональных исследований, а также на экспертизу профпригодности. УФАС выяснило, что признанная победителем аукциона фирма, согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, была зарегистрирована в сентябре 2016 года. А ее лицензия на осуществление медицинской деятельности, представленная в составе заявки, и вовсе датирована августом 2020 года.

Таким образом, считают в УФАС, данное ООО не соответствовало требованиям, предъявленным в документации об аукционе, но его признали победителем. Как и почему это произошло, антимонопольщики планируют выяснить в ходе рассмотрения дела, которое назначено на 31 марта. Из определения УФАС следует, что «в действиях МПП ВКХ «Орелводоканал» при проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования работников усматриваются признаки нарушения статьи 17 Закона «О защите конкуренции».

«Орелводоканалу» предложено представить письменные пояснения о требованиях техзадания и обоснование правомерности установления требования об опыте работы на рынке медицинских услуг именно не менее 5 лет. Кроме того, УФАС намерено выяснить, имеются ли в Орле и другие фирмы, оказывающие услуги по проведению периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования физических лиц.

ИА «Орелград»