В Орловской области за 2 месяца поймали 360 пьяных водителей

Управление МВД обнародовало данные об оперативной обстановке.

В Орловской области за два месяца 2021 года сотрудниками полиции пресечено 360 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что соответствует уровню аналогичного периода 2020 года. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждено 43 уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ. Такие данные привело региональное управление МВД.

За отчетный период времени в отношении водителей, грубо нарушивших ПДД, в суд было направлено 1174 материала, что почти на 20 процентов больше, чем годом ранее. По результатам их рассмотрения принято решение о лишении права управления транспортными средствами в отношении 121 водителя, еще 34 человека были подвергнуты административному аресту.

Добавим, что в январе-феврале 2021 года на автодорогах области было зарегистрировано 88 ДТП с пострадавшими. В результате этих происшествий 9 человек погибли и 133 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 16 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 27.

Восемь дорожно-транспортных происшествий произошли с участием несовершеннолетних. В результате этих ДТП 10 детей получили ранения. Кстати, за нарушения правил перевозки детей за два месяца в регионе составлено уже 594 административных материала.

ИА «Орелград»