Простые граждане построили все жилье в Орловской области

Организации-застройщики пока не вводили в действие жилые объекты.

Как сообщает Орелстат, в январе-феврале 2021 года в Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил 2,686 миллиарда рублей. В сопоставимой оценке это на 20,1 процента меньше, чем было годом ранее.

Статистики подсчитали, что в текущем году физические лица ввели в эксплуатацию 351 жилое здание общим строительным объемом 169,9 тысячи кубометров. Общая площадь жилых помещений в них составила 45,2 тысячи квадратных метров, что в 1,3 раза превышает уровень прошлого года. Примечательно, что организации-застройщики в этом году пока не вводили в эксплуатацию жилые объекты.

Таким образом, весь объем построенного в 2021 году жилья пока приходится на простых граждан. Кстати, в целом объем жилья, построенного населением в этом году, на 27,3 процента превзошел показатель 2020 года. Статистики также подсчитали, что в сельской местности орловцы возвели 32,9 тысячи квадратных метров жилья, в городах – 12,3 тысячи «квадратов».

ИА «Орелград»