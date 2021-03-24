Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 32 тысячи

24.3.2021 | 12:02 Новости, Общество

За сутки выявили 60 новых случаев заражения, 1 человек умер

В Орловской области за сутки коронавирус обнаружили у 60 человек. Число случаев достигло 32 002, сообщает федеральный штаб по борьбе с болезнью.

За день выздоровело 67 орловцев, 1 умер. Всего за время пандемии в регионе побороли болезнь 29 289 человек, скончались 499.

В целом по России количество выявленных случаев коронавируса достигло 4 483 471. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 8 861 человека. С начала пандемии выздоровели 4 098 400 пациентов, умерли 96 219.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования