Орловскую прокуратуру попросят проверить несостоявшиеся аукционы

Контракты по этим торгам достались единственным поставщикам.

Как уже писал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области направила в региональную прокуратуру материалы с результатами анализа закупок товаров, работ и услуг, осуществленных в рамках реализации нацпроектов. Аудиторы могут дать только экономическую экспертную оценку совершенным чиновниками сделкам. Прокуратура может дать правовую оценку, тем более что повод для этого явно имеется.

Так, КСП в своем отчете указывает на выявленные аудиторами факты, «напрямую влияющие на неэффективность закупок и расходов бюджетных средств». К ним, прежде всего, относится значительный объем закупок заказчиков у единственного поставщика, в результате чего «не обеспечен принцип эффективности использования бюджетных средств».

«Отмечен большой объем закупок у единственного поставщика в результате признания аукционов (конкурсов) несостоявшимися, так как была подана единственная заявка, — говорится в отчете КСП. — В текущем периоде 2020 года доля таких закупок составила 43,5 процента от общего объема закупок».

Поясним, что проверка охватила сделки, заключенные в 2020 году. Также аудиторы выявили ряд признаков неэффективности закупок. По их мнению, заказчиками устанавливались требования к поставке (крупной партией в короткие сроки), которые могли ограничить конкуренцию на торгах, что оказывает влияние на эффективность закупок.

«Так, департамент здравоохранения Орловской области в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» осуществлял закупку лекарственных препаратов для медицинского применения с целью льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в Орловской области в 2020 году, — говорится в материалах Контрольно-счетной палаты. — При этом торги на сумму 102,2 миллиона рублей не состоялись, в результате чего государственные контракты были заключены с единственным поставщиком, экономия бюджетных средств отсутствовала».

Далее в материалах говорится о том, что указанный департамент в документации на закупки установил требования к поставке товара, которые удовлетворяют малое количество потенциальных поставщиков, в основном это крупные фармацевтические кампании. Так, согласно аукционной документации поставка препарата «Тикагрелор» (653 016 штук) на сумму 49,994 миллиона рублей (потребность на 2020 год) должна производиться в место доставки (ГУП Орловской области «Орелфармация») одной партией в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

«При этом фактически поставки лекарственных препаратов осуществлялись с нарушением указанных условий контрактов (нарушались сроки поставки, поставка осуществлялась отдельными партиями)», — заключает КСП. Этот и другие подобные факты теперь, видимо, оценят прокуроры.

ИА «Орелград»