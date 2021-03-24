В Ливнах столкнулись две «Приоры»

24.3.2021 | 9:57 Новости, Происшествия

Пассажир одной из машин получила травмы, но госпитализация не понадобилась

В Ливнах дорогу не поделили две «Приоры», сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Пассажирка одной из машин получила травмы.

Авария случилась 23 марта около 16:00. 23-летний водитель одной «Приоры» двигался по улице Гайдара в Ливнах и врезался в едущую впереди другую «Приору», которой управлял мужчина 43 лет.

В результате аварии пострадала 39-летняя пассажирка второй «Приоры», её отпустили лечиться дома.

ИА «Орелград»

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