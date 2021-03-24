За день в Орле спасли двух кошек с деревьев

Они не могли слезть самостоятельно

За вчерашний день в Орле спасли двух кошек, которые залезли на дерево и не смогли оттуда выбраться. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

В 17.49 в МЧС позвонил житель улицы Советской. Он рассказал, что кошка сидит на дереве во дворе уже несколько дней и мяукает, прося о помощи. Спасатели приехали на место и с помощью лестницы сняли животное с дерева.

Спустя 20 минут аналогичный вызов поступил с улицы Орловских партизан. Кошка забралась на уровень 3-го этажа и сама слезть не могла. Ее также сняли с дерева сотрудники МЧС.

ИА «Орелград»