Проезд в орловском транспорте подорожает до 23 рублей с 1 мая

25.3.2021 | 13:28 Новости, Экономика

Горсовет принял решение с громким скандалом

Решение о повышении стоимости проезда в транспорте Орла до 20 рублей по безналу и 23 рублей при наличной оплате вступит в силу с 1 мая 2021 года, сообщили в администрации Орла.

При этом в сообщении мэрии приводятся слова главы города Юрия Парахина. Он заявил, что при повышении тарифа власти должны ориентироваться «на качество транспортных перевозок, уровень зарплат населения и другие экономические показатели». Однако замначальника финансового управления Михаил Кузнецов на сессии горсовета сказал, что доход пассажиров не учитывался.

О скандале, который сопровождал принятие решения горсовета, «Орелград» рассказывал здесь.

ИА «Орелград»

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