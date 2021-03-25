В Орле КСП призвала усилить контроль за закупками чиновников

Недобросовестное отношение к своей работе стало главной причиной нарушений.

Как уже писал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Орла завершила выборочный аудит закупок, проведенных несколькими муниципальными учреждениями и организациями. В результате было выявлено немало нарушений и недостатков, часть из которых были устранены в ходе аудита или сразу после него. Однако, как сообщила КСП, по итогам проведенных контрольных мероприятий в органы прокуратуры было отправлено пять обращений. Кроме того, пять представлений было направлено объектам контроля, то есть самим проверенным организациям и учреждениям.

«За 2020 год по обращениям Контрольно-счетной палаты города Орла Орловским УФАС возбуждено пять дел об административных правонарушениях и два дела о нарушении антимонопольного законодательства, — сообщили в КСП. — По отдельным фактам нарушений информация в указанный орган не направлялась в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности (1 год)».

В ведомстве добавили, что выявленные нарушения и недостатки в сфере закупок охватывают почти все этапы закупочного цикла, начиная с организации закупочной деятельности и заканчивая исполнением контрактов. По мнению аудиторов, это говорит о том, что заказчики «не принимают всех необходимых мер по обеспечению и защите интересов муниципального образования «Город Орел».

В связи с этим аудиторы внесли ряд предложений по совершенствованию контрактной системы в Орле, повышению результативности и эффективности расходов на закупки. Прежде всего, они призвали чиновников при организации закупок строго руководствоваться положениями закона и проводить закупки преимущественно конкурентными способами. Во-первых, это позволит сэкономить бюджетные средства, во-вторых, такие процедуры более прозрачны.

Также КСП призывает усилить контроль за приемкой и экспертизой результатов контрактов и своевременным предъявлением штрафных санкций в случае ненадлежащего исполнения поставщиком условий контракта. Усилить предлагается и ведомственный контроль в отношении подведомственных заказчиков на всех этапах осуществления закупок.

Кроме того, по мнению аудиторов, в Орле необходимо «повышать уровень исполнительской дисциплины, уровень внутреннего контроля за соблюдением сроков размещения в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе, за соблюдением условий заключенных контрактов, в том числе сроков оплаты».

ИА «Орелград»