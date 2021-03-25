За сутки в Орловской области никто не умер от COVID-19

25.3.2021 | 12:33 Новости, Общество

При этом выявили 59 новых случаев заболевания

В Орловской области за сутки коронавирус обнаружили у 59 человек. Число случаев COVID-19 достигло 32 061, сообщает федеральный штаб по борьбе с болезнью. За сутки в регионе не зафиксировали ни одного умершего коронавируса.

Новых выздоровевших — 69. Всего за время пандемии выздоровело 29 358 орловцев, 499 умерли.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 4 492 692. За последние сутки заболели ещё 9 221 россиян. С начала пандемии болезнь поборол 4 109 281 пациент, 96 612 человек умерло.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования