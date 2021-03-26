От коронавируса привилась 102-летняя орловчанка

26.3.2021 | 9:49 Медицина, Новости

Мария Войнова готовится к второй дозе вакцины

102-летняя жительница Болхова Мария Войнова прошла первый этап вакцинации от COVID-19 и готовится ко второму. Дозу препарата пожилой женщине введут через неделю.

«С любой гадостью, с этой — особенно, надо бороться всеми средствами. Через неделю я сделаю и вторую часть вакцины», — рассказала пенсионерка «Орелтаймсу».

Секрет долголетия Марии Войновой раскрыл её сын Борис. «Во-первых, мама всегда вела здоровый образ жизни. У неё не было вредных привычек. Во-вторых, она всегда питалась только  натуральными продуктами, без всяких ГМО и различных добавок. В-третьих, она работала до последнего. Ещё в прошлом году сажала огород и проводила там все время», — сказал мужчина.

По данным на 25 марта вакцинацию в Орловской области завершили более 22 000 человек. Первую дозу получили свыше 34 000 человек. В регионе развернуто 35 стационарных пунктов в 28 медицинских организациях. Также действуют 3 мобильных прививочных пункта и работает 31 мобильная бригада.

ИА «ОрелграД»

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