Посещение «Орловского полесья» станет платным

26.3.2021 | 10:38 Новости, Общество

Каждому посетителю придётся заплатить 150 рублей

С 1 апреля 2021 года посещение национального парка «Орловское полесье» станет платным – за вход каждому посетителю придётся отдать 150 рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте национального парка.

Оплатить посещение можно будет онлайн по QR-коду в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или наличными деньгами в самом парке.

В парке заявили, что платный вход вводится в соответствии с постановлением правительства и приказом Минприроды. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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