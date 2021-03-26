Посещение «Орловского полесья» станет платным

Каждому посетителю придётся заплатить 150 рублей

С 1 апреля 2021 года посещение национального парка «Орловское полесье» станет платным – за вход каждому посетителю придётся отдать 150 рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте национального парка.

Оплатить посещение можно будет онлайн по QR-коду в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или наличными деньгами в самом парке.

В парке заявили, что платный вход вводится в соответствии с постановлением правительства и приказом Минприроды. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы.

ИА «Орелград»