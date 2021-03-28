Под Орлом нашли зерно с гипераллергеном

Опасной для здоровья человека зерно сделал мучной клещ.

Как пояснили в Территориальном управлении Россельхознадзора, речь идет о результатах контрольно-надзорных мероприятий, проведенных сотрудниками этого ведомства в отношении фермера из Хотынецкого района. Главу крестьянско-фермерского хозяйства признали виновным в нарушении требований Технического регламента «О безопасности зерна».

По данным ведомства, он допустил реализацию 198,3 тонны пшеницы продовольственной без оформления деклараций о соответствии. Зерно не проверялось, например, на зараженность вредителями хлебных запасов. С точки зрения закона, продукция, не прошедшая необходимые процедуры оценки качества, представляет потенциальную угрозу, так как может причинить вред жизни и здоровью человека и животных, а также окружающей среде.

В данном случае при осмотре зерна как раз и было установлено, что оно является зараженным. В нем нашли весьма опасного вредителя — мучного клеща. Эксперты говорят, что этот клещ выедает зерно, после чего оно становится реально опасным для употребления в пищу.

«Оно делает организм человека или животного гиперчувствительным к аллергенам, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Хитиновые оболочки, оставшиеся после линек, провоцируют аллергию кожных покровов или мучную чесотку, которая особенно остро протекает у детей».

Кроме того, клещи заражают зерно опасными бактериями, например, заносят кишечную палочку. А это может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Добавим, что фермера уже привлекли к административной ответственности.

ИА «Орелград»