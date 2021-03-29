На Орловщине могут появиться автоматы для сбора бутылок

Тару планируют перерабатывать

Российский экологический оператор (РЭО) планирует включить Орловскую область в пилотный проект по сбору бутылок и банок через сеть фандоматов (автоматов по приёму тары). Об этом сообщил глава Корпорации развития Орловской области Николай Дудин.

«Экологическая культура людей растет стремительно, и Орловщина будет развиваться в духе времени и в соответствии с мировым трендом на экологичность. И проект с фандоматами — еще один шаг в этом направлении», — рассказал Дудин.

Он также отметил, что в 2021 году раздельный сбор мусора хотят запустить во всех районах Орла, для этого планируется закупить дополнительные контейнеры. Разработкой проекта занимаются УК «Зелёная роща» и правительство Орловской области.

Пока что контейнеры для раздельного сбора мусора стоят только в Советском районе Орла. По информации пресс-службы регионального правительства, орловцы «активно приобщаются к экологичному процессу» — отходы с этих площадок вывозят два раза в неделю, но контейнеры всё равно регулярно наполнены.

ИА «Орелград»