Орловских чиновников обяжут раскрыть данные о своей цифровой валюте

29.3.2021 | 13:35 Новости, Политика

Требования к отчетам о доходах в Орловской области ужесточат.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели сразу несколько законопроектов, предусматривающих внесение изменений в региональное законодательство о противодействии коррупции. Как известно, чиновники, а также граждане, претендующие на высокие посты в органах муниципальной власти, обязаны представлять отчеты о своих доходах, расходах и имуществе. Причем такие справки следует предоставлять и на супругов, и на несовершеннолетних детей.

Теперь требования к чиновникам станут еще более жесткими. Дело в том, что с 1 января 2021 года начал действовать Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В Орловской области приводят собственное законодательство в соответствии с этим нормативным актом.

Суть поправок сводится к тому, что чиновники в дополнение к обычным отчетам будут обязаны указывать сведения о сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Такая обязанность ляжет на них в случае, если общая сумма подобных сделок превышает общий доход чиновника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Они также будут обязаны указать источники получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Аналогичная обязанность ляжет и на граждан, претендующих на замещение в Орловской области муниципальной должности или должности главы местной администрации по контракту. Вместе со сведениями о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера они должны будут представлять уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах и цифровой валюте.

ИА «Орелград»

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